Tauron Liga siatkarek. Lider Developres Rzeszów za mocny dla Roleskiego Grupy Azoty Tarnów

Roleski Grupa Azoty: Łyczakowska, Kowalska, Marcyniuk, Świstek, Ponikowska, Mazenko, Pawłowska (libero), Żurawska (libero) oraz Ociepa, Rybak, Szczepańska, Szumera, Mroczek.

Developres Bella Dolina: Wenerska, Orvosova, Obiała, Centka, Szlagowska, Kalandadze, Szczygłowska (libero) oraz Przybyła (libero), Rapacz, Bińczycka, Bagrowska.

Pierwszy punkt w meczu zdobyły tarnowianki, ale szybko przekonały się, że karty w tym meczu rozdawać będą raczej faworyzowane przyjezdne. Rzeszowianki zbudowały przewagę (2:7), ale wcale nie miały już spokoju. W kluczowych momentach jednak się sprężały, nie pozwalając rywalkom na doprowadzenie do remisu (było 14:15, 18:19). W końcówce już pilnowały wyniku.

Druga partia zaczęła się podobnie (4:8), ale tym razem gra przebiegała inaczej. Tarnowianki przejęły inicjatywę, po serii wyszły na prowadzenie (od 8:10 do 13:10), by... szybko je stracić. Co gorsza, od stanu 15:15 Developres zdobył 4 "oczka" z rzędu, a potem dominował (oddał w tej partii jeszcze tylko 2 punkty).