Te ZNAKI ZODIAKU mają szczęście w miłości. Czeka ich wielkie uczucie oraz prawdziwa, romantyczna miłość [HOROSKOP] 25.10.21

NOWE Koronawirus w Polsce. Kraska: Trend wzrostowy utrzymuje się na wysokim poziomie. Ponad 90 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia

– Niestety ten trend wzrostowy i to na wysokim poziomie utrzymuje się. To jest w tej chwili ponad 90% w stosunku do ubiegłego tygodnia - mówił Waldemar Kraska w...