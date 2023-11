Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski. Za nami największe biznesowe wydarzenie w regionie: 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski

Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Tym razem przebiegało pod hasłem „Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski”. Jaka zatem jest innowacyjna moc Krakowa i Małopolski?

Spotkanie otworzył redaktor naczelny "Gazety Krakowskiej" i " "Dziennika Polskiego" Maciej Kwaśniewski. Jak zauważył, kiedyś najwięcej zatrudnionych pracowało w przemyśle ciężkim, teraz - w branży IT.

20. Forum Przedsiębiorców Małopolski, 23 listopada 2023

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron zauważył, iż nasz region, a szczególnie Kraków, jest jak magnes przyciągający nowe inwestycje. Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, podkreślił, że miasto stało się potentatem, które dzięki wykształconej kadrze inżynierskiej, skutecznie przyciąga globalne firmy, świadczące usługi dla nowoczesnego biznesu. Relacja LIVE z Forum Przedsiębiorców

Podczas panelu dyskusyjnego TECHNOLOGIA – EDUKACJA, ETYKA, BIZNES, prowadzonego przez Agnieszkę Wiktorię Siołę (MBA), dr inż. Jacek Kasz, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, zauważył, że obecnie światowe firmy przyjeżdżają do nas po absolwentów.

- Idealne wręcz połączenie ambicji, zdolności, wielu talentów, chęci do nauki, ale także nieszablonowego i innowacyjnego myślenia - tak Jacek Przybylski, szef krakowskiego Cisco, giganta branży technologicznej od 11 lat obecnego w Krakowie, charakteryzuje swoją załogę. - W Krakowie otwiera się co ósmy start up w Polsce. Jeśli za wzrostem płac idzie wzrost kompetencji, nie mamy się czego obawiać. Praca musi być ciekawa, musi być wyzwaniem; właśnie tak teraz można przyciągnąć pracownika. Robert Łasa, Country manager KSTAR New Energy Co, zauważył, że Kraków przyciąga globalne firmy renomą najważniejszego ośrodka akademickiego w Polsce. Kraków kształci doskonałych inżynierów. Do wyzwania, jakim jest sztuczna inteligencja, odniósł się dr Kamil Szpyt, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego: W przypadku miasta, jest przydatna do zarządzania ruchem czy monitorowania zachowania kierowców.

Nasz gość specjalny, prof. Piotr Buła, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjął temat: Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie? Zmiana kwalifikacji okazuje się konieczna wobec algorytmów, które ułatwiają nam życie, ale często zastępują w pracy. Przez panel dyskusyjny TECHNOLOGIA A ROZWÓJ REGIONU przeprowadził nas dr Krzysztof Kaszuba, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie, członek Zarządu Krajowego PTE. - Łączymy biznes, naukę i ich potrzeby. W obrębie samorządu funkcjonuje dobra współpraca na rzecz innowacji - potwierdza Andrzej Bańka, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Katarzyna Wysocka, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa przedstawiła, jak rozwijają się innowacyjne idee w sektorze publicznym. W Krakowie opracowano projekty Smart City. Przykładem projekt wirtualnego urzędnika, który podpowie przyszłemu przedsiębiorcy, jak rozwiązać wszelkie zawiłości, związane z zakładaniem firmy.

- Otwarliśmy Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych na krakowskim Zabłociu, pokazując zaawansowane wytwory ludzkiego umysłu. Celem jest współpraca nauki, biznesu i samorządu - opowiadał Leszek Rożdżeński, wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. - Jesteśmy w Polsce od 1996 roku. Polska jest jednym z naszych najważniejszych rynków. Firma zainwestowała miliardy w badania naukowe, zatrudniamy ponad tysiąc naukowców. Chodzi tu zarówno o zmiany w obrębie produktu, jak i korporacji. Jesteśmy pionierem transformacji technologicznej! - mówiła Aleksandra Drabczyk, Senior Manager Excellence Deployment FS, Philip Morris International. - Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera przedsiębiorców. Pojawia się często tam, gdzie inni nie są zainteresowani. Udzielamy wsparcia poprzez dotacje i pożyczki. W wielu konkursach najwięcej firm jest zgłaszanych z Małopolski - podkreślał Mateusz Szulc, główny ekspert w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Nasze spotkanie tradycyjnie odbyło się w gościnnych progach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, niezwykłym świecie wykreowanym w świątyni finansów i bankowości. Zapewniamy; drugiego takiego miejsca na pewno nie ma na mapie Małopolski!

Podczas naszego spotkania uhonorowaliśmy także te małopolskie firmy, które swoje atuty przekuły w gigantyczny sukces. Kto zatem trafił do "Złotej Setki Małopolski"? Informacje na ten temat zamieścimy wkrótce.

W Krakowie rodzą się perły i diamenty

Utalentowani, świadomi wyzwań, zmotywowani do dalszej nauki, otwarci na świat i nowe rozwiązania – tacy są polscy programiści, informatycy czy inżynierowie sieciowi. To zasługa ich samych, ale także uczelni, na których się kształcą. Nic więc dziwnego, że są rozchwytywani, należą do światowej elity. To dlatego w Krakowie i Małopolsce tak chętnie swoje biznesy lokują zarówno koncerny o globalnym zasięgu jak również niewielkie start-upy, dopiero pukające do bram wielkiego biznesu. Kraków błyskawicznie zamienia się w gigantyczny magnes, przyciągający nie tylko Polaków, ale coraz częściej także światową informatyczną elitę.

Już od jakiegoś czasu można też dostrzec trend, że firmy, które mają siedziby w Krakowie, nie tylko rozwijają swoje kompetencje, szukają nowych rozwiązań, ale przenoszą je na zdecydowanie wyższy poziom. To samo dzieje się z uczelniami – gwałtownie podnoszą poziom tzw. kompetencji cyfrowych. To dlatego tak wiele zagranicznych firm, które mają siedziby w Szwajcarii czy Stanach Zjednoczonych, w stolicy Małopolski lokuje swoje kluczowe zespoły. Wiedzą, że tutaj znajdą informatyczne perły i diamenty. To wszystko rodzi ferment, tak ożywczy w przypadku Krakowa i Małopolski.

Kraków jest też potęgą, jeśli chodzi o startupy. Wiele z nich już bardzo mocno „rozpycha się” w zglobalizowanym świecie, część została sprzedana za niewyobrażalne pieniądze, a niektóre cieszą się ze zdobycia imponującego finansowanie na rozwój działalności. Stolica Małopolski okazała się też idealnym miejscem dla rozwoju branży gier, w tyle nie pozostaje też tajemniczy świat biotechnologii… I można byłoby jeszcze długo tak wymieniać. Wystarczy wspomnieć, że w tej nowej branży – kilkadziesiąt lat temu zupełnie nieobecnej w krajobrazie gospodarczym Małopolski - tylko w Krakowie pracuje już ponad 100 000 osób. I nie jest to jej ostatnie słowo. Tak więc Kraków to stolica nie tylko polskiej Doliny Krzemowej, ale Województwa Krzemowego.