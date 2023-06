Technologie najbliższej przyszłości na Tech Meetup Motorola Solutions

Tematem przewodnim wydarzenia organizowanego 20 czerwca są technologie przyszłości oraz nowe trendy w tworzeniu oprogramowania na urządzenia IoT takie jak kamery czy sensory. Organizatorzy przedstawią doświadczenia użytkownika korzystającego z nowych technologii oraz korzyści, jakie niesie za sobą implementacja zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań. W ciągu 5-10 lat nastąpi bardzo szybki rozwój technologii, a sztuczna inteligencja pomoże nam w pracy lub wykona ją za nas. Urządzenia będą więcej “słyszały”, “widziały” czy wyczuwały temperaturę. Szerokie spektrum sensorów stanie się również tak tanie, że będzie możliwe umieszczenie ich w wielu urządzeniach, z których korzystamy na co dzień nie podnosząc znacząco ich ceny – podkreśla Piotr Żołnierczyk z Motorola Solutions.

Analiza dźwięku i natychmiastowa pomoc

Konieczność szybkiego dostarczania informacji i sprawnego reagowania na zmiany powoduje, że coraz istotniejszą rolę odgrywa analiza dźwięku. Pomaga ona w natychmiastowej komunikacji z zespołem i skutecznym rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Te kwestie podczas Tech Meetup poruszy podczas swojej prelekcji „Analiza dźwięku z wykrywaniem kierunku” dr HaoHai Sun, Audio and Acoustic Architect w Motorola Solutions, absolwent Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Mikrofon jest już na tyle inteligentny, że “wie”, skąd dochodzi głos, a dzięki skorelowaniu go z obrazem, kamera “rozumie”, co sygnalizuje dany dźwięk i skąd pochodzi. System video będzie w stanie rozpoznać sytuację i sprowadzić odpowiednią pomoc – wyjaśnia Piotr Żołnierczyk z Motorola Solutions.