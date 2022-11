To się wydarzy w kolejnym odcinku serialu "Zranione ptaki". Przeczytaj streszczenie odc. 168 [18.11.2022]

Zranione ptaki odc. 168. Co się wydarzy w kolejnym odcinku. Przeczytaj streszczenie

Hülya wyczuwa, że jej siostra coś kombinuje. W dodatku znajduje nagranie zmarłego Tekina. Co na nim odkryje? Jak Levent zareaguje na nowe wiadomości?

Hülya wypytuje Meryem o sytuację z Tekinem. Po rozmowie z nią i z Melis nabiera podejrzeń, że przesyłka i list to kolejna intryga jej siostry. Dzwoniąc do firmy kurierskiej potwierdza swoje podejrzenia. Safiye i reszta próbują pocieszyć Ayse. Dziewczyna nie może uwierzyć w dwulicowość Cemila. Prosi również Dogana o pomoc w znalezieniu schronienia dla Meryem. W ręce Hülyi przypadkiem trafia nagranie, na którym Tekin przyznaje, że Meryem wyszła za niego, by ratować Leventa. Kobieta podsuwa Melis pomysł, by na wesele zmontowała film ze zdjęć z dzieciństwa swojego i Leventa. Cemil prosi Leventa, żeby zwolnił Oyę. Ma nadzieję, że dzięki temu odzyska zaufanie Ayse. Melis zaprasza domowników na pokaz filmu, jaki przygotowała. Jest przerażona, gdy zamiast kolażu wszystkim ukazuje się wyznanie Tekina. Prawda spada na Leventa jak grom z jasnego nieba. Chce porozmawiać z Meryem, lecz jej nie ma już w rezydencji.