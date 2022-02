Tokarnia. Pracownicy z Ukrainy wracają bronić ojczyzny. Potrzebna pomoc

Potrzebne są:

koce

latarki

środki opatrunkowe

śpiwory

polary

dresy

odzież robocza

robocze buty

łopaty

środki ochrony osobistej

lekarstwa (m.in. aspiryna, przeciwbólowe)

Wszystko to można dostarczać do strażnicy OSP Tokarnia w niedzielę (27 lutego) od godz. 8 do 13.