Tokio 2020. Wioślarska rodzina powitała w Krakowie medalistkę olimpijską Marię Sajdak [ZDJĘCIA]

Na przystani AZS przy ul. Kościuszki zjawili się zawodnicy, działacze i trenerzy UKS 1993 Kraków i AZS AWF Kraków (Sajdak trenowała w tym pierwszym klubie, obecnie reprezentuje ten drugi). Były kwiaty, gratulacje dla medalistki, oglądanie srebrnego krążka olimpijskiego, okolicznościowy "olimpijski" tort.

W spotkaniu uczestniczyli także: rektor AWF prof. dr. hab. Andrzej Klimek, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. sportu Janusz Kozioł i wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

- W Tokio było sporo wioślarzy, którzy kiedyś byli związani z nami, ale przeszli do klubów, mających większe budżety. Mamy to szczęście, że najlepsza wioślarka z Krakowa została - mówi Bogdan Wełna, szef sekcji wioślarskiej AZS AWF. - Dziękuje ci Marysiu za wszystko, co dla naszego klubu zrobiłaś.

Bohaterka wieczoru podkreślała, że w końcu może się spotkań z ludźmi, związanymi z krakowskim wioślarstwem, których dawno nie widziała. - Chciałam podziękować za trzymanie za mnie kciuków, to było czuć - mówiła Sajdak.