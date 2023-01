TOP 10 restauracji i karczm w Zakopanem według użytkowników Google. Tutaj dobrze zjesz Redakcja Kraków

Planujesz ferie w Zakopanem? To miejsce poza stokami, wycieczkami górskimi i śniegiem kojarzy się także z klimatycznymi restauracjami i smacznym jedzeniem. Góralskie restauracje i karczmy zachęcają nie tylko swoim wyglądem, ale przede wszystkim tradycyjną kuchnią. Wybór tej, w której zdecydujemy się zjeść słynne placki po zbójnicku czy kwasicę wymaga sporego poświęcenia. Tym bardziej że będąc w Zakopanem co krok widoczne są szyldy zachęcające do wejścia. Dlatego specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie TOP 10 restauracji i karczm w Zakopanem według Google.