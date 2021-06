Trener Garbarni Maciej Musiał: Chciałbym, żeby mój zespół nie obawiał się grać w piłkę

Były asystent w sztabie Wisły Kraków, a także trener rezerw w tym klubie, ostatnio pracował z Kazimierzem Moskalem w I-ligowym Zagłębiu Sosnowiec. Teraz zdecydował się na samodzielną pracę w Garbarni.

- To będzie na pewno trudne wyzwanie, bo to mój debiut na poziomie centralnym, ale nie mam wielkich obaw. Mimo że jest to moja pierwsza styczność z Garbarnią, to jednak sporo osób tu znam, więc czuję się tutaj bardzo dobrze. Myślę, że wspólnie ze sztabem sobie poradzimy i współpraca z zespołem przyniesie dobre chwile dla klubu – mówi Musiał. Dodaje, że nie będzie dokonywał wielkich zmian w zespole i sposobie gry, aczkolwiek wprowadzi kilka modyfikacji.

- Chcę trochę zmienić system, jaki obowiązywał za trenera Surmy, ale styl pozostanie bardzo podobny. Liczę, że opierając na tych zawodnikach, którzy byli w tej drużynie w zeszłym sezonie, będzie trochę łatwiej to zrobić – mówi Musiał.