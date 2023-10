Trochę grozy, dużo zabawy. Wyjątkowe przebrania gwiazd sportu na Halloween

Znani sportowcy dobrze się bawią na Halloween

Zabawa na Halloween rozpowszechniona jest już w wielu krajach. Organizowane są spotkania i imprezy, na które goście przychodzą w wyjątkowych przebraniach. Głównym motywem jest oczywiście groza, ale wcale nie jest to obowiązkowa opcja. Liczy się fantazja, poczucie humoru, także umiejętność dobrania/wykonania stroju czy makijażu. Często są więc odniesienia do postaci z popkultury - ze świata filmu, nawet dziecięcych bajek. Tym bardziej, że celebryci do zdjęć pozują z rodzinami, w tym ze swoimi dziećmi.

