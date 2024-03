Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Krakowa. Wiele kobiet na listach Jolanta Białek

„Kraków Trzecia Droga" wystawi listy we wszystkich okręgach wyborczych w Krakowie. Z tego komitetu kandyduje do Rady Miasta wyjątkowo dużo kobiet

Przygotowania do wyborów idą pełną parą. Kolejne komitety prezentują swych kandydatów na radnych do samorządów różnych szczebli. W poniedziałek (11 marca) listy do Rady Miasta Krakowa przedstawił KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się na Rynku Głównym.