Turniej Czterech Skoczni na żywo. Gdzie i kiedy oglądać skoki narciarskie? Program Eurosport, TVN, Player [28.12 2021] (k)

Turniej Czterech Skoczni odbywa się od 28 grudnia 2021 roku do 6 stycznia 2022 roku. Tym razem telewidzowie, którzy są przyzwyczajeni do włączania na konkursy skoków narciarskich TVP muszą użyć pilota, by zmienić stację. Po raz pierwszy bowiem czterech konkursów oraz towarzyszących im kwalifikacji nie zobaczymy na antenie telewizji publicznej. Wyłączne prawa do pokazywania Turnieju Czterech Skoczni 2021/2022 ma koncern Discovery, który jest właścicielem Eurosportu i TVN. I właśnie te stacje mają w programie konkursy skoków na żywo. Poniżej podajemy program TV.