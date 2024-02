Turyści znów szturmują Kraków i Małopolskę. Odwiedziło nas 20,8 mln osób w 2023 roku. Hit to... Energylandia

Autokarem turystycznym przyjechało zaledwie 3,7 proc turystów. Jak podsumowują autorzy raportu z badań - to oznacza, że grupy zorganizowane są w odwrocie.

Lotnisko Kraków Airport odnotowało rekordowe wyniki za 2023 rok: obsłużyło ponad 9,4 mln pasażerów. To o milion więcej niż w 2019 roku i o 2 mln - w stosunku do 2022 roku. Jak mówił w poniedziałek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, w tym roku lotnisko chce osiągnąć po raz pierwszy 10 milionów pasażerów.

- Oczywiście najbardziej popularne są europejskie kraje, Wielkie Brytania, ale mamy też zauważalny kierunek turecki, cieszy utrzymujący się trend arabski w Krakowie - wymienia prezes Włoszek. - To, co mnie osobiście bardzo cieszy, to fakt, że tradycyjne linie zwiększają częstotliwość lotów, a Brussels Airlines powraca do siatki połączeń krakowskiego lotniska, czyli klient biznesowy, bardzo ważny dla Krakowa i Małopolski, powraca do naszego miasta i regionu.