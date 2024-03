Tydzień utrudnień w dojeździe do lotniska w Balicach. Powodem budowa nowego terminalu Jolanta Białek

W dniach 11-15 marca będą utrudnienia - ruch wahadłowy - na drodze dojazdowej do lotniska w Balicach materiały Airport Kraków

Od poniedziałku 11 marca pojawią się utrudnienia na drodze dojazdowej (trasa wojewódzka 774) do lotniska w podkrakowskich Balicach. Jest to związane z budową nowego terminalu cargo. - Prosimy o zaplanowanie więcej czasu na dojazd do lotniska - apeluje Kraków Airport.