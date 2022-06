Ulina Wielka. Zmienią kamieniołom w centrum rekreacji

Prace na terenie dawnego kamieniołomu już trwają. Przetarg na wykonanie robót w ramach I etapu inwestycji wygrała firma Mika z Nasiechowic. Za kwotę 3,5 mln złotych teren zostanie uporządkowany, ogrodzony, powstanie droga dojazdowa a budynek gospodarczy będzie wyremontowany. Ta część prac powinna się zakończyć we wrześniu.

To jednak dopiero wstęp do tego, w co ma się zmienić kamieniołom w Ulinie. Wartość prac w ramach drugiego etapu inwestycji jest szacowana na 15 milionów złotych, gdyż do otrzymanej dotacji z Polskiego Ładu gmina dołoży jeszcze swój udział.

Pierwszym elementem nowego ośrodka ma być wieża widokowa z platformą i przeszklonym dnem, przez które będzie można podziwiać widok pod nogami. A będzie to wysokość około 60 metrów. Wójt Lesław Blacha uspokaja jednak, że nie trzeba będzie aż tak wysoko wychodzić po schodach.