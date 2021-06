Unia Tarnów. Ernest Koza wkrótce wróci na żużlowy tor

- Czuję się dobrze, rehabilitacja również przebiega zgodnie z planem. Nie potrafię określić jak skomplikowana była to kontuzja. Było to złamanie z kilka odłamkami - mówi dla klubowego serwisu Ernest Koza o urazie obojczyka, jakiego doznał na torze w Ostrowie.

Do wypadku doszło 7 czerwca już podczas pierwszego wyścigu w Ostrowie Wielkopolskim. Przy dojeździe do pierwszego łuku Nicolai Klindt próbował "założyć się" na Ernesta Kozę, ten stracił panowanie nad motocyklem, przez co wjechał w Rohana Tungate'a. Obaj żużlowcy z Tarnowa wręcz wylecieli w powietrze i upadli na tor z wysoka. Duńczyk zdołał upaść w sposób kontrolowany, a Koza złamał obojczyk i został odwieziony karetką do miejscowego szpitala.

Teraz zapowiada, że wkrótce wznowi treningi. - Myślę, że niebawem potrenuję na motocyklu. Zobaczymy, jak się będę czuć. Od tego wszystko zależy - powiedział na stronie Unii.