Unia Tarnów - Stal Rzeszów. Awizowane składy na mecz II ligi żużlowej (19.06)

Przed derbami południowo-wschodniej Polski dobra dla kibiców „Jaskółek” wiadomość jest taka, że po kontuzji wrócić ma Patryk Rolnicki. Dzięki temu trener Stanisław Burza ma większe pole manewru. Zmiany w składzie są. Zabraknie m.in. Troya Batchelora, który - jak na zawodnika tej klasy - spisuje się poniżej oczekiwań; zastąpi go Kenneth Hansen.

Co ciekawe, choć to już runda rewanżowa, to będzie to dopiero pierwsze spotkanie tych drużyn (wcześniejsze zostało przełożone na lipiec).

Unia Tarnów

9. Tero Aarnio

10. Oskar Bober

11. Kenneth Hansen

12. Patryk Rolnicki

13. Peter Ljung

14.

15. Piotr Świercz

Texom Stal Rzeszów