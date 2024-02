Uroczyste podpisanie aktu donacji Starmachów. Kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem

- To była długa decyzja, Z roku na roku na rok zastanawialiśmy się, co możemy podarować. Towarzyszyły temu długie dyskusje i trudne wybory. To ukoronowanie naszej 35-letniej pracy. Kraków został wybrany przez nas, ponieważ Kraków jest naszym miastem, tu toczy się nasze życie, wychowały się nasze dzieci i wnuki. To Kraków jest dla nas najważniejszy, dlatego chcieliśmy, by był wyróżniony – mówiła Teresa Starmach. - To ewenement, że kolekcja prywatna zostaje przekazana muzeum, ale chcemy rozpocząć trend. Mam nadzieję, że za naszym przykładem pójdą też inni kolekcjonerzy.

Jesienią 2023 roku Teresa i Andrzej Starmach przekazali na rzecz dwóch krakowskich instytucji znaczącą część swojej kolekcji dzieł sztuki. Ich dar dla MOCAK-u i MuFo to prace m.in. Magdaleny Abakanowicz, Mirosława Bałki, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego. Łącznie są to race 26. artystów i artystek. Donacja Teresy i Andrzeja Starmachów to największy po 1989 r. dar przekazany do publicznych zbiorów, porównywany z darowizną Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, który sto lat temu podarował Muzeum Narodowemu w Krakowie swoje zbiory oraz kolekcją Karoliny Lanckorońskiej przekazanej Zamkowi Królewskiemu na Wawelu.