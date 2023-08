V liga. Ciąg dalszy sprawy przerwania meczu Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków. Klub wydał oświadczenie

Incydent rasistowski na meczu Orzeł - Wieczysta II? Goście zaprzeczają

Oświadczenie KS Orzeł Piaski Wielki po meczu z Wieczystą II Kraków

Przedstawiciele mają żal przede wszystkim do sędziego, który ponoć było blisko zajścia, ale nie zareagował (według relacji gospodarzy - arbiter stwierdził, że nic nie widział i nie słyszał).

Oświadczenie KS Orzeł Piaski Wielkie publikujemy w całości poniżej:

"W czasie trwania drugiej połowy meczu, podczas walki o piłkę, doszło starcia zawodnika Orła, Henry'ego Uwakwe z jednym z zawodników gości. Przyglądający się temu zdarzeniu inny gracz drużyny Wieczysta II Kraków, wg relacji zawodników Orła przebywających w tym czasie na boisku, dopuścił się słownego znieważania Henry'ego Uwakwe na tle rasistowskim. Wobec braku reakcji arbitra głównego na to zdarzenie, poszkodowany zawodnik naszej drużyny opuścił boisko, rezygnując z dalszej gry. W ten sam sposób postąpili pozostali zawodnicy Orła Piaski Wielkie. W związku z tym sędzia zakończył mecz

w 65 minucie.

Tu nasuwają się pytania: „Ile obelg może znieść człowiek i gdzie jest granica jego wytrzymałości psychicznej?", "Jak długo jeszcze będzie panowało na piłkarskich boiskach ciche przyzwolenie na tego typu zachowania?”. Na ogół w takich sytuacjach spotykamy się z brakiem reakcji ze strony rozjemców meczowych, którzy przyjmują postawę w myśl zasady: „nic nie widziałem, nic nie słyszałem”.

Nadszedł czas powiedzieć "dość"! To właśnie zamanifestowała nasza drużyna podczas sobotniego meczu. W obliczu zachowania na tle rasistowskim wynik sportowy schodzi na drugi plan. Liczy się przede wszystkim człowiek i szacunek dla przeciwnika.

W taki sam sposób jak nasza drużyna zachowali się zawodnicy Sandecji Nowy Sącz podczas meczu Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław jesienią ubiegłego roku. Wówczas obrażany był zawodnik Sandecji Maissa Fall.

W KS Orzeł Piaski Wielkie nie ma zgody na przejawy rasizmu oraz dyskryminacji. Nie będziemy biernie przyglądać się, kiedy poniżany jest człowiek.

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej w artykule 67 § 1 określa, na czym polegają zachowania pogardliwe i dyskryminacyjne oraz jakie sankcje grożą klubom, kibicom i osobom fizycznym za ich prezentowanie.

Tą drogą zwracamy się do małopolskich władz związkowych oraz sędziowskich z apelem o skrupulatne egzekwowanie postanowień ww. regulaminu. Apelujemy o odwagę i bezkompromisowość do arbitrów piłkarskich. Panowie, to Wy jesteście oczami i uszami organu prowadzącego rozgrywki. To od Waszej postawy na boisku zależy, czy w stosunku do osób winnych zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. Przyjęcie postawy biernej jest gorsze niż popełnienie błędu.

Apelujemy do władz sędziowskich o wyciąganie wniosków dyscyplinarnych w stosunku do sędziów przymykających oko na incydenty rasistowskie na boisku.

Apelujemy do władz związkowych i organów prowadzących rozgrywki o bezwzględne karanie osób oraz klubów nieprzestrzegających zasad równego traktowania.

Piłka nożna powinna nas łączyć w myśl motta Polskiego Związku Piłki Nożnej, a nie dzielić. Kto tego nie rozumie, nie może nosić zaszczytnego miana piłkarza.

Zarząd, Trenerzy oraz Zawodnicy KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków."