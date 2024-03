V liga, grupa zachodnia. Rusza runda wiosenna 2024. Wieczysta II, Radziszowianka i Pcimianka walczą o awans

Wieczysta II, Radziszowianka i Pcimianka walczą o awans

Kto spadnie z V ligi? Zagrożonych jest kilka drużyn

Trochę wyjaśniło się w walce o utrzymanie, bo dwa kluby same "zgłosiły się" do opuszczenia stawki, wycofując się w zimowej przerwie: 15. i 16. miejsce zajmą Karpaty Siepraw i Wiślanka Grabie (rywale wiosną będą dostawać punkty walkowerem). To jednak nie koniec, bo zdegradowanych zostanie więcej ekip. Ile? Zgodnie z regulaminem tyle, aby liga liczyła 16 zespołów. A na liczebność wpływ mają wyniki na wyższych szczeblach (łańcuszek spadków realnie zaczyna się w II lidze), gdzie sytuacja nie jest korzystna dla Krakowa i Małopolski Zachodniej.