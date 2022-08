W ciemię bity. Kogo by tu wyprowadzić?

Dla Tuska jedyną przyczyną inflacji są rządy PiS, ze szczególnym uwzględnieniem działań pisowskiego prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego. Co ciekawe, Tusk unika szczegółów, nie wskazuje konkretnych posunięć, które do inflacji miałyby doprowadzić. I w zasadzie trudno mu się dziwić – krytyka rozdawnictwa, przeprowadzonych przez rząd Morawieckiego a generujących inflację gigantycznych socjalnych transferów, krytyka pandemicznych tarcz antykryzysowych (ergo: wprowadzania do obiegu pustego pieniądza) mogłaby zostać źle przyjęta przez beneficjentów owej działalności. I to nie tylko propisowskich emerytów, ale także nienawidzących PiS-u proplatformerskich artystów/celebrytów, nachalnie dokarmianych przez rząd w ramach walki z covidem.

Równie monotematyczny jest premier Morawiecki - odsyłający swoich krytyków - wytworzonym specjalnie na tę okazję pojęciem putinflacji - bezpośrednio na Kreml. Oczywiście żaden z panów nawet nie zająknie się na temat praprzyczyny inflacyjnych, nie tylko polskich, kłopotów. Obaj pomijają obłędną politykę UE, tę całą walkę z klimatem, regulacje prowadzące do załamania rynku energii i paliw na długo przed rosyjską inwazją.