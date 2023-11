W ciemię bity. Konfa, Konfa i już PO

Konfederaci nadal próbują zrozumieć przyczyny swej klęski. Wymowna jest analiza Ewy Zajączkowskiej (wybory przegrała) zastanawiającej się, jak to możliwe, że ludzie głosują wbrew zdrowemu rozsądkowi i własnemu interesowi. No cóż, wyborcy udowodnili po raz kolejny, że kierują się wyłącznie emocjami, najchętniej negatywnymi – i trzeba to przyjąć do wiadomości. Najlepiej dowodzi tej tezy wynik wyborów w Bogatyni, gdzie wygrała antypisowska opozycja wprost deklarująca, że utrzymująca ten region kopalnia w Turowie „jest do zamknięcia”. W takich okolicznościach mądre i merytoryczne dziewczyny, jak wspomniana pani Ewa i inna przegrana Konfederatka, Anna Bryłka, nie mają szans. Wyborcy wolą oglądać w Sejmie Klaudię Jachirę i Joannę Scheuring-Wielgus. Chociażby dla tzw. jaj.

Podstawową przyczyną porażki Konfederacji było jakże zasłużone miano partii nie do końca poważnej. Te obrazki zataczającego się (niczym jeden z byłych prezydentów RP) Sławomira Mentzena, dyskusja o jedzeniu psów (wdał się w nią nawet niegłupi - i takoż przegrany - Dobromir Sośnierz), czy wstawianie na listy, jak to nazwał wspomniany Sośnierz, „pokemonów”. Do tego dochodzą deklaracje o niewchodzeniu w jakiekolwiek powyborcze koalicje – a kto normalny może poważnie traktować formację nie