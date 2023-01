W ciemię bity. Krokodyla kup jej, luby

Oto w cieniu zadymy wokół ustawy o strukturze sądownictwa (czyli o kasie z KPO…) 13 stycznia(sic!) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przemocy domowej. Ustawę zwiększającą przywileje kobiet w razie jakichkolwiek sporów międzypłciowych, i to niezależnie od stopnia sformalizowania, trwałości, czy tylko poufałości łączącej parę. Oficjalnie oczywiście mającą (już w starej wersji) wzmacniać trwałość rodziny, de facto zniechęcającą facetów nie tylko do zakładania takowej, ale i wchodzenia w jakikolwiek związek z kobietą, jako niosący zbyt duże ryzyko.

Już w myśl starej wersji wystarczała na przykład nie poparta żadnymi dowodami skarga kobiety na przemoc, by policjant mógł na 2 tygodnie wystawić faceta na bruk, i to bez skierowania do noclegowni. Teraz prawo zostało zaostrzone - nawet po jednorazowym, przypadkowym numerku, jeżeli pan się pani przestanie podobać, będzie mogła w asyście policji przejąć lokal.