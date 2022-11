W ciemię bity. Kto jest za tym murem?

To chyba jedyny argument (przyznajmy: idiotyczny, ale przynajmniej zabawny), jaki nie padł jeszcze ze strony opozycji przeciw budowie muru na granicy wciąż niestety nie polsko-czeskiej a polsko-rosyjskiej. Muru mającego ochronić nas przed niekontrolowanym napływem jakichś ludzi, z niewiadomych względów określanych mianem uchodźców.

A padło takich bzdurnych argumentów wiele. Ot, choćby poseł Paweł Poncyliusz retorycznie pytający w PR24, po co komu ten mur, co ma dać i skąd wiemy, że tam w ogóle coś się będzie działo.

No cóż, to najlepszy przykład tego, ile politycy opozycji rozumieją z tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Poseł Poncyliusz, jako inteligent (był nawet kiedyś w PiS-ie!), zapewne wyobraża sobie, że samolotami, które nagle zaczęły latać z Bliskiego Wschodu i Afryki do Kaliningradu przybywają masowo wielbiciele filozofii, znudzeni już czytaniem Avicenny czy Al-Farabiego, i postanawiający zająć się wcielaniem w życie idei samotnika z Królewca, niejakiego Immanuela Kanta. Czyli podziwiać niebo gwiaździste nad głową (co w lesie jest zjawiskiem dość banalnym), a rzucając kamieniami w polską straż graniczną powtarzać w duchu: prawo moralne we mnie.