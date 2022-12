W ciemię bity. Lewą marsz!

Na obecnym etapie moją uwagę (tylko po części przypadkowo…) zwróciła posłanka Lewicy Magdalena Biejat, gwiazda medialna Partii Razem. Jak chyba każdy (mniej czy bardziej) dostojny starzec, lubię jej słuchać, gdyż to dziewczę urocze, o naiwności nastolatki, acz pełne dobrych chęci, a zarazem mające dystans do samej siebie i swych możliwości.

Zachwyciła mnie i tym razem, stwierdzając z rozbrajającą szczerością (w Polsat News), że w zasadzie o wojskowości nie ma pojęcia, ale opierając się na diagnozach swoich ekspertów(?) powtórzyła kilka lewicowych banałów. A to rządowe zakupy broni prowadzone są chaotycznie, a to zwożony do kraju sprzęt jest niekompatybilny z tym co już posiadamy. A tak w ogóle, przypomniała, to lewica zawsze upominała się o wydawanie pieniędzy raczej na przedszkola i szpitale niż na urządzenia służące do zabijania ludzi: „Jest dla nas oczywiste i jasne, że absolutnym priorytetem jest inwestowanie w usługi publiczne”.