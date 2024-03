W ciemię bity. Małpy w kąpieli

Unikałbym tylko przypominania wierszyka „Małpa w kąpieli”, opowiadającego o istocie, która narobiwszy w domu bałaganu gdzieś uciekła, bodajże do B… No, mniejsza.

Idąc dalej. „Pan Tadeusz” to przecież apoteoza rządu Tadeusza Mazowieckiego. „W pustyni i w puszczy” uratowałby epilog opowiadający o tym, jak Staś ściągnął do Polski całe ludy Samburu i Wa-hima, by mogły oddawać się na naszych ulicach rozstrzyganiem swych plemiennych sporów. A takiego „Pana Wołodyjowskiego” w ogóle przerabiać by nie trzeba. Przecież wysadzając się w powietrze sam siebie ukarał za iście faszystowską islamofobię.

Oczywiście, idąc drogą nareszcie obiektywnej neoTVP należałoby oddać sprawiedliwość i nieco miejsca lekturom pisowskim. Na przykład „Weselu”, z finałowym pouczeniem opowiadającym o jakimś złotym rogu, czapce (błazeńskiej?) i sznurku. Niestety, nie do snopowiązałek