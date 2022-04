W ciemię bity. Na dwa fronty

Najlepiej obrazuje to stosunek do hasła „Za wolność waszą i naszą”. Węgrzy dbają przede wszystkim o Węgrów, w tym przypadku i o samych mieszkańców Węgier, i o tych rodaków, którzy żyją bezpośrednio w strefie wojny, czyli na należącym dziś do Ukrainy Zakarpaciu. Polacy z reguły angażują się w walkę o wolność wszystkich dookoła. Jak to się kończy, widać po zaangażowaniu w bezrefleksyjne wsparcie próby obalenia Łukaszenki – co zaowocowało defginitywnym oddaniem się Baćki pod opiekę Putina, stacjonowaniem na Białorusi wojsk rosyjskich oraz zaatakowaniem naszej granicy przez sprowadzanych z Bliskiego Wschodu i Afryki najemników. Do tego pani Cichanouska bryluje na europejskich salonach, za to przywódcy białoruskich Polaków trafili do tiurmy.

Czegokolwiek byśmy nie sądzili o postępowaniu Victora Orbana w kwestii rosyjskiej inwazji, zwłaszcza o jego haniebnych pouczeniach pod adresem prezydenta Zełenskiego (a pamiętać należy – z drugiej strony - i o niesprzeciwianiu się sankcjom UE, i o przyjmowaniu ukraińskich uchodźców), nie możemy sobie pozwolić na całkowite z nim zerwanie. Polska - choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę - znajduje się w stanie wojny, i to toczonej na dwa fronty. Bestialstwo Rosjan ma nie tylko zastraszyć broniących się wspaniale Ukraińców, ale i doprowadzić do destabilizacji sąsiadów Ukrainy, zwłaszcza Polski, milionami uchodźców. Po drugie, Unia wykorzystuje