W ciemię bity. Nowy Wspaniały Rok Wlodzimierz Jurasz

Gdy kilka tygodni temu rząd zapowiadał zaostrzenie covidowych restrykcji, wyłączając z nich jednak sylwestrową noc, podniosły się głosy protestu. A co to, w sylwestra wirus przestaje zarażać? A niby z czego tu się cieszyć, jak się bawić, skoro wcale nie zanosi się na to, by jakikolwiek przedstawiciel znienawidzonej władzy chciał skorzystać z proponowanych mu przez Donalda Tuska na zimowy (noworoczny?) świt igrców z gałęzią? A przecież sylwestrowe balowanie jest jak najbardziej wskazane, bo nadchodzący rok zapowiada się wspaniale, i to dla każdego, niezależnie od poglądów politycznych oraz stosunku (czynnego lub biernego) do naginania wspomnianej gałęzi.