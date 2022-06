W ciemię bity: O problemie narodu Wlodzimierz Jurasz

Pamiętacie Państwo taką słynną przed laty scenę filmową? – King, to się nie da zrobić… - mówi ponętna blondynka do trzymającej ją w dłoni olbrzymiej małpy. Nie bardzo wiem, o co w tej scenie chodziło, ale na świecie jest wiele rzeczy, których „nie da się zrobić”. A mimo to wciąż ktoś próbuje.