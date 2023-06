W ciemię bity. Precz z mej pamięci?

Z całą pewnością nie znikną miliony ulotek pouczających nas, jak należy myć ręce (wodą i mydłem?), przez co można się w Polsce poczuć jak w gigantycznym przedszkolu. Co bardziej pamiętliwi nie zapomną też filmików, na których pan Tomek i pan Staszek (marszałek i wicemarszałek Senatu RP) rywalizowali, przekonując, że to właśnie ich sposób umywania rąk jest właściwy, w każdym razie dla zwolenników tych skonfliktowanych formacji, które każdy z nich reprezentował.

Nie zniknie z naszej pamięci wizja gałęzi, którą należało pukać w okno pewnej przychodni, by ewentualnie porozmawiać z panią rejestratorką. Nadal będą krążyć opowieści o chorobie, której nie pozwalano leczyć (zakaz ordynowania amantadyny), o pacjentach zgłaszających się do szpitali z różnymi standardowymi schorzeniami, których – po stwierdzeniu dodatniego wyniku testu na obecność koronawirusa - odstawiano ciupasem do domu. Oraz o pacjentach z gorączką, których w ogóle nie wpuszczano, odsyłając po teleporadę.