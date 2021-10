W ciemię bity. Radujmy się?

I dalej: „wyrażanie przez wykładowców przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego”. Jak mówił wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki: „Jest to niezbędne ze względu na zagwarantowanie konstytucyjnych praw wszystkim pracownikom uczelni wyższych, aby mogli swobodnie wyrażać swoje opinie i poglądy, również niezwiązane z działalnością naukową”.

I tak nastąpiło epokowe wręcz przesunięcie akcentów. Oto rząd, w dodatku oskarżany o autorytaryzm oraz tłumienie wolności słowa, musi uciekać się do tworzenia specustawy(!), by zmusić uczelnie do zapewnienia naukowcom prawa wyrażania poglądów i prowadzenia badań! Bo prawo to coraz częściej ograniczają właśnie same uniwersytety, będące w założeniu oazami intelektualnej wolności, a w rzeczywistości tropiące wszelką nieprawomyślność, głównie (choć nie tylko) nie dość entuzjastyczny stosunek do zjawiska (i ideologii) LGBT, a zwłaszcza funkcjonującej już jako naukowy dogmat jego moralnej wyższości nad biologiczną ortodoksją.