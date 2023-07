W ciemię bity. Sławny jak Sarajewo?

Turów jest na ustach całej Europy. Począwszy od jakiejś Hiszpanki (pani sędzi, nie grypy), przez instytucje berlińsko-brukselskie, sędziów uważających się za europejskich, acz sądzących (nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni) na ziemiach będących czasowo pod polską administracją, po najwybitniejszych polskich polityków (Szymon Hołownia: „Turów jest do zamknięcia”; Rafał Trzaskowski: „jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować”). Wszyscy domagają się likwidacji Turowa, jako fundamentalnie zagrażającego istnieniu planety. Albo Niemiec, nie mam pewności… Skądinąd to ciekawe: nawet Sowieci nie zamykali nam kopalni, wystarczyło im zabieranie urobku.

Tylko Donald Tusk z właściwym sobie wdziękiem prezentuje się jako mąż opatrznościowy obiecując, że wszystko załatwi. I Turów, i PiS. Ja jednak z tej sytuacji nie widzę sensownego wyjścia. UE w końcu coś zlikwiduje – albo Turów, albo całą Polskę, za pomocą nakładanych kar.