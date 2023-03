W ciemię bity. W Bożym domku

Kilka dni temu sąd w Poznaniu uniewinnił grupę osób, które jesienią 2020 r. wtargnęły do Bazyliki Archidiecezjalnej protestując (nie wiadomo, dlaczego akurat tam) przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Sąd co prawda uznał, iż do zakłócenia mszy św. doszło, stwierdził jednak, że pobudką działania oskarżonych nie była złośliwość, czyli chęć dokuczenia innej osobie – a to warunek konieczny, by protest uznać za karalny. No cóż, i tak dobrze, że sąd (na razie?) nie czepił się prokuratora – przecież sam akt oskarżenia w świetle owego wyroku można już oficjalnie uznać za złośliwe czepianie się przez pisowską prokuraturę całkowicie niewinnych kodziarzy…

W tym samym mniej więcej czasie sąd w Warszawie skazał Roberta Bąkiewicza na rok ograniczenia wolności za atak na niejaką „Babcię Kasię”, do jakiego miało dojść takoż jesienią 2020 r., w analogicznej sytuacji, kiedy to środowisko skupione wokół Marszu Niepodległości podjęło obronę kościoła Świętego Krzyża przed profanacją ze strony tłumu.