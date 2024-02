W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi"

- Dziś, Księże Andrzeju, zawierzam cię Tej, w której oblicze wpatrywałeś się od pierwszych lat kapłańskiej posługi w Makowskim kościele - mówił kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył mszy św. w kościele św. Szczepana w Krakowie. Metropolita senior przypomniał, że razem z ks. Andrzejem Waksmańskim, jako wikariusze, rozpoczynali swoją posługę kapłańską w Archidiecezji Krakowskiej w Makowie Podhalańskim. - Zapamiętałem cię z czasów liceum nowotarskiego, jako przykładnego, pobożnego ucznia, a potem gorliwego duszpasterza tak przy ołtarzu, jak i na ambonie - mówił kard. Stanisław Dziwisz zwracając się do Zmarłego.

"Wiadomość o śmierci Księdza Prałata Andrzeja napełniła mnie smutkiem i wielkim żalem. Z drugiej strony pojawiła się w sercu wdzięczność za posługę, którą pełnił śp. Ksiądz Prałat w Archidiecezji Krakowskiej" - napisał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski do uczestników liturgii pogrzebowej wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana w Krakowie.

Homilię podczas mszy w Krakowie wygłosił rocznikowy kolega ks. Andrzeja Waksmańskiego - ks. Jan Franczak. - Nauczał nie tylko z ambony, co bardzo pokochał, ale także w parafiach, do których był posłany, wiele czasu poświęcał w salkach katechetycznych - mówił kapłan. Zwrócił uwagę na umiłowanie przez ks. Waksmańskiego posługi w konfesjonale - na emeryturze podjął się on dyżuru spowiedniczego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Ks. Franczak zauważył, że ks. Andrzej Waksmański w ubiegły piątek w Godzinie Miłosierdzia odprawiał mszę świętą. Zemdlał po przeistoczeniu.

Ks. Andrzej Waksmański był proboszczem parafii pw. św. Szczepana w Krakowie, ale też wcześniej budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii św. Stanisława w Andrychowie. Ksiądz Jan Franczak przypomniał, że gdy w Andrychowie powstawało nowe osiedle i miał być budowany nowy kościół, kard. Karol Wojtyła poprosił ks. Andrzeja, aby najpierw znalazł mieszkanie i zamieszkał wśród wiernych. Kapłan tak zrobił, a później przez trzy lata, razem z parafianami starał się o zgodę na budowę świątyni. - Już wtedy jednoczyłeś w tej wspólnocie ludzi w wielką rodzinę - mówił ks. Franczak.