W Krakowie powstanie nowy gazociąg, jego odcinek pobiegnie pod Wisłą. „Kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości miasta”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu została wydana w lutym 2024 (przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie).

- Inwestycja będzie polegać na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia o długości ok. 5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego obsługi. Powstanie także zespół zaporowo-upustowy, konieczny do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania gazociągu. Gazociąg wysokiego ciśnienia zostanie poprowadzony od stacji gazowej w okolicy ulicy Bugaj w Krakowie. Następnie będzie biegł w kierunku północnym, przez tereny niezabudowane. Po przekroczeniu wału powodziowego Wisły, po północnej jego stronie, trasa gazociągu skrzyżuje się z drogą ekspresową S7, biegnąc dalej na zachód, po czym skrzyżuje się z Mostem Wandy. W okolicy ok. 2,6 km trasy gazociągu zostanie on poprowadzony pod Wisłą metodą bezwykopową, po czym trasa przebiegnie wzdłuż południowej strony wału po drugiej stronie rzeki, a następnie w kierunku północnego zachodu - do terenu elektrociepłowni– podaje PGE Energia Ciepła.