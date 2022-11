W listopadzie zwiedzamy za darmo Zamek Żupny w Wieliczce. Są tu m.in. światowej sławy kolekcja solniczek oraz wystawa sztuki współczesnej

Zamek Żupny w Wieliczce to historyczna siedziba królewskiego przedsiębiorstwa solnego w okresie od końca XIII wieku do 1945 roku. Za czasów króla Kazimierza Wielkiego Żupy Krakowskie dostarczały nawet jedną trzecią dochodów do skarbu państwa. Z tego powodu król szczególnie troszczył się o Żupy, doglądając je osobiście raz do roku. W Zamku gościł go zarządca – żupnik; na króla czekała w Wieliczce również bogato wyposażona komnata.

- Dziś w zamku znajdują się wystawy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Szczególnie wartą uwagi jest wystawa stała „Solniczki – małe arcydzieła sztuki”, z obiektami światowej klasy. Wielicka kolekcja naczyń na sól zaliczana jest do najcenniejszych na świecie. Zgromadzone tu solniczki pochodzą prawie ze wszystkich kontynentów, wykonane zostały w znanych warsztatach złotniczych i wytwórniach porcelany. Z kolei w podróż w odległą przeszłość miasta przenosi wystawa archeologiczna „Pradzieje Wieliczki i okolic”, na której prezentowane są m.in. najstarsze naczynia do produkcji soli - sprzed 6 tysięcy lat, oraz jedyny w Polsce zrekonstruowany w całości puchar warzelniczy, z epoki brązu – podają pracownicy Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, którzy zaznaczają również, że „w części Zamku trwa obecnie remont, przygotowujący go do zorganizowania nowej, stałej ekspozycji „Solny klejnot w koronie”, dlatego na razie nie można zwiedzać zamkowych dziedzińców, szybu i baszty.