W Polsce tylko 5 papierosów na 100 pochodzi z nielegalnych źródeł

Dla wielu państw jesteśmy dziś w tym punkcie wzorem do naśladowania. W szczególności jesteśmy takim wzorem dla Francji, gdzie zbyt drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe doprowadziły do odpływu konsumentów na czarny rynek. Nad Sekwaną średnio co trzeci papieros pochodzi z nielegalnych źródeł, bo szara strefa sięga ponad 30% rynku tytoniowego.