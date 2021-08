W powiecie krakowskim werbują do wojska. Trwa kwalifikacja młodych mężczyzn, ale także kobiet

W powiecie krakowskim powołano dwie komisje lekarskie przed, którymi mają stanąć obowiązkowo młodzi mieszkańcy. Powiatową Komisją Lekarską nr 1 pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8 -13 w siedzibie zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8. Natomiast Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 pracować będzie w dniach 8, 15, 22 września 2021 r. w godz. 14 - 19.

Gdy zaczynała się kwalifikacja z funkcjonowaniem komisji lekarskich kwalifikujących kandydatów zapoznawał się starosta krakowski Wojciech Pałka, a towarzyszył mu i opowiadał o działalności komisji wojskowy komendant uzupełnień ppłk mgr inż. Piotr Waręcki.

W tym roku wezwania do stawiennictwa się przed komisją otrzymują: mężczyźni urodzeni w 2002 i 2001 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1997-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Są też wzywane osoby urodzone w latach 2000-2001, które ze względów zdrowotnych były uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej.