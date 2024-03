W weekend Targi Młodej Sztuki. Młodzi krakowscy artyści i ich prace na Kazimierzu

- Wiosna powraca do Krakowa, a razem z nią przychodzi kolejna i rozbudowana czwarta edycja Targów Młodej Sztuki. Już prawie rok organizujemy to wydarzenie, tak ciepło przyjęte i wspierane przez mieszkańców i mieszkanki Krakowa. Dzięki Wam możemy dalej robić to co robimy najlepiej czyli wspierać młodych artystów i artystki w ich prace – mówi Gleb Andreev, młody uchodźca, filmowiec, pomysłodawca i założyciel Przestrzeni Młodej Sztuki

Mieszczące się przy ul. Meiselsa 18 Hevre po raz kolejny przyjęło pod swój dach Targi Młodej Sztuki - to czwarta edycja wydarzenia, które daje możliwość spotkania z młodymi twórcami, zapoznania się z ich pracami, a także zakupu dzieł debiutujących artystów. Tym razem targi potrwają dwa dni, weźmie w nich udział ponad 50 artystek i artystów sztuki współczesnej.

- Jako Przestrzeń Młodej Sztuki, stworzyliśmy to wydarzenie ponieważ dostrzegamy rosnące zainteresowanie i potrzebę obcowania ze światem sztuki współczesnej i jej twórcami. Lokalna społeczność serdecznie odpowiedziała na naszą propozycję, a ostatnie dwie edycje okazały się wielkim sukcesem, przyciągając miłośników sztuki w każdym wieku. Zależy Nam na budowaniu mostu pomiędzy odbiorcami sztuki, a jej twórcami, dlatego Targi Młodej Sztuki to okazja, nie tylko do zakupu unikatowego obrazu, rzeźby, grafiki warsztatowej, plakatu, zinu czy naklejki, ale również do rozmowy z artystami i artystkami - wyjaśniają organizatorzy.

Wydarzenie odbędzie się w Hevre (ul. Meiselsa 18) na Kazimierzu 9 i 10 marca, w godz. 11.00 - 18.00.