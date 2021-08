Wakacyjny boom na lotnisku w Krakowie. O 86 procent więcej pasażerów niż w lipcu 2020. Dzięki szczepieniom czwarta fala nie zaszkodzi lotom?

- Trwa szczyt sezonu wakacyjnego, dla nas niezwykle istotnego w wielu aspektach. Ruch pasażerski w lipcu miał stałą tendencje wzrostową, o 7, a nawet 10 procent w każdym tygodniu w stosunku do tygodnia poprzedniego. Widać więc, iż mimo nowych zasad podróżowania, transport lotniczy jest konkurencyjnym sposobem dotarcia do celu, chętnie wybieranym przez podróżujących

- komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Wielki powrót Kraków Airport: Odmrożenie starych i dużo nowych połączeń

Bardzo cieszy go świetna współpraca krakowskiego lotniska z przewoźnikami, którzy – czując zapotrzebowanie klientów, czyli wielki głód podróżowania po pandemicznym zamknięciu nieba dla samolotów – postanowili go zaspokoić nie tylko wznawiając dotychczasowe połączenia, ale i uruchamiając nowe.

- Mamy aż dziesięć nowości w letniej siatce i już zapowiedziane są nowe kierunki zimowe. Dowodzi to, jak bardzo atrakcyjnym miejscem do podróżowania i wyruszania w podróż jest Kraków i Małopolska. Wszystkich nas to cieszy, bo krakowskie lotnisko było zawsze kołem zamachowym regionu, a turystyka do Krakowa i Małopolski zwiększała ruch w Kraków Airport. Mamy wzajemnie napędzający się mechanizm i on działa - podkreśla Radosław Włoszek.