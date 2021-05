Wawel Truck na krakowskich Błoniach! Interaktywna ciężarówka i mnóstwo prezentów dla najmłodszych już 23 maja!

Kraków tonie w korkach. Bez zdecydowanych zmian miasto czeka totalny paraliż [ZDJĘCIA]

Poluzowanie obostrzeń sanitarnych spowodowało, że coraz więcej osób przemieszcza się po Krakowie. Szczególnie w deszczowe dni i piątkowe popołudnia na drogach tworzą się gigantyczne korki. Radni zwracają uwagę, że skoro urzędnicy ograniczyli ruch i miejsca parkingowe w centrum to powinni dać coś w zamian - nowe połączenia w komunikacji zbiorowej, parkingi. Specjaliści od transportu podkreślają, że bez zmian w podejściu do komunikacji czeka nas totalny paraliż na ulicach miasta. Urzędnicy przekonują, że starają się reagować i wzmacniają kursy autobusów na pojedynczych liniach oraz poprawiają sterowanie ruchem. To jednak niewiele daje.