Wawel Truck przed krakowskim Ogrodem Zoologicznym i Centrum Handlowym Serenada! Mnóstwo prezentów dla najmłodszych nie tylko 1 czerwca!

We wnętrzu potężnej, rozsuwanej naczepy ciężarówki, ale także w jej najbliższym otoczeniu, na wszystkich czekać będzie moc niezwykłych atrakcji. – Tradycyjnymi towarzyszami podróży przez ten magiczny świat będą nasze M!chałki i żelkowe Smoki, czyli postacie nawiązujące do popularnych słodyczy marki – przypomina Mariola Bielawska.

Wszystko to oczywiście z zachowaniem odpowiednich wymogów bezpieczeństwa. - Wawel Truck działa zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi, jego wnętrze zostało wyposażone m.in. w płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe – mówi Mariola Bielawska z krakowskiej firmy Wawel.

A na koniec na wszystkich czeka tajemnicza Strefa Wolności Wyboru. Co to takiego? Tego dowiedzą się wszyscy, którzy 1 i 2 czerwca wybiorą się do krakowskiego Ogrodu Zoologicznego, a 5 czerwca do krakowskiego Centrum Handlowego Serenada.

Wawel Truck znowu na trasie

Wawel i Wawel Truck po blisko rocznej przerwie znowu ruszają w trasę „pełną słodkości”. A ich pierwszym przystankiem jest Kraków. Mobilny świat słodkości był już na krakowskich Błoniach, teraz przyszła pora na Ogród Zoologiczny i Serenadę. A to dopiero początek niezwykłej wyprawy.

Pierwszy raz imponujący Wawel Truck wyruszył w Polskę w 2018 r. „Wszystkim spotkaniom z jego udziałem zawsze towarzyszy niezapomniana zabawa i słodkie niespodzianki dla każdego!” – zapewniają organizatorzy. Czy tak będzie także w Krakowie? - Przyjdź i sprawdź, jakie atrakcje, oprócz słodyczy, czekają w środku i w strefie zabaw przed ciężarówką! – kuszą organizatorzy niezwykłych spotkań.