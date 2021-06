Wieczysta Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna z Peszką LATO 2021 3.06

NOWE Rozpoczął się długi weekend, więc zaczęły się korki. Duże utrudnienia w płynnym przemieszczaniu się występują na zakopiance

Rozpoczął się długi weekend, pogoda sprzyja, więc dużo osób postanowiło wybrać się na wycieczkę m.in. do Zakopanego, czy inne miejsce w górach. Doskonale to widać na mapach drogowych. Bardzo dużo samochodów jedzie w tej chwili w stronę "zimowej stolicy Polski". Niestety powoduje to ogromne korki na zakopiance. Podróż z Krakowa do Zakopanego obecnie wynosi ponad 4 godziny!