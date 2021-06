Wieczysta Kraków zmienia trenera. Franciszek Smuda zastąpi Przemysława Cecherza

Wieczysta wkrótce bez Cecherza

To sensacyjna wiadomość, bo przecież pod wodzą Cecherza Wieczysta gromiła kolejnych rywali. Prowadzi w grupie II klasy okręgowej Kraków, awansowała do finału Pucharu Polski w województwie, jest o krok od awansu do IV ligi. Cecherz pracę w Wieczystej zaczął w lipcu 2019 r., drużynę prowadzi dzisiaj w 36. meczu ligowym. W pierwszym sezonie nie udało się awansować.

Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski, formalnie drużynę obejmie 1 lipca. Do tego czasu za wyniki odpowiadać będzie Rafał Jędrszczyk, dotychczas asystent Cecherza.