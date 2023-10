Wiedza, doświadczenie i jakość – 11. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych w Krakowie Paulina Szymczewska

„Jakość to nie przypadek!” – pod takim hasłem odbędzie się w Krakowie 11. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych – największe i najważniejsze wydarzenie tego typu w naszym kraju. Już 5 października do stolicy Małopolski zjedzie ponad 1000 gości, by w Auditorium Maximum wymienić się doświadczeniami oraz zapoznać się z nowościami i trendami w branży.