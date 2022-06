Wieliczka. Huczny jubileusz „trójki”. Szkoła, która ma już 150 lat otrzymała nowy sztandar

Obchody rozpoczęła msza w kościele Św. Klemensa, której proboszcz przypomniał słowa Jana Pawła II o posłannictwie szkoły i apelował o właściwe korzystanie z daru wolności. Zwrócił się do nauczycieli, by pokazali swym wychowankom, jak odróżniać dobro od zła, co w dobie powszechnego relatywizmu jest nadzwyczaj ważne.

-Chciałbym wam życzyć, abyście obdarowali tych młodych ludzi człowieczeństwem - zakończył swą homilię.

Szkolną galę zainaugurowała uroczystość szczególna, a mianowicie przekazanie uczniom i dyrekcji przez Radę Rodziców nowego sztandaru szkoły. Dotychczasowy, towarzyszący uczniom we wszystkich ważnych wydarzeniach od 1971 roku, powędrował do archiwum. Ale nowy sztandar nie oznacza tylko kontynuacji historii, lecz - jak podkreślał Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki - jest swego rodzaju nowym otwarciem w przyszłość.

Prof. Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji narodowej zauważył, że choć na przestrzeni wielu lat funkcjonowania placówki państwo polskie rozpadło się, potem narodziło się, potem znów znalazło się pod okupacją, to wspólnota szkolna trwała nieprzerwanie.