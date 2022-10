Wieliczka. Koło Polskiego Związku Niewidomych działa już 65 lat. Skupia mieszkańców całego powiatu

65-lecie koła PZN świętowano w szerokim gronie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie wielickiego koła, mieszkańcy powiatu wielickiego, osoby z zaprzyjaźnionych kół PZN z Małopolski oraz przedstawiciele władz Wieliczki, Niepołomic i powiatu wielickiego.

Nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz poczęstunku, a dla uczestników spotkania wystąpili zespól regionalny Mietniowiacy oraz Kapela Mietniowska. Nie zabrakło także prezentacji artystycznych w wykonaniu członków wielickiego koła PZN. Przypomniano też historię tego stowarzyszenia w Wieliczce.

Wielickie koło PZN założył w 1957 roku Adam Anyż. W 1946 roku brał on udział w społecznych akcjach usuwania niewybuchów; podczas jednej z nich uległ ciężkiemu wypadkowi. Wzrok tracił stopniowo, w 1955 był już ociemniały. Nie poddał się, szukał możliwości, by pomóc sobie i wielu innym osobom w podobnej sytuacji. W połowie lat 50. XX wieku wstąpił do krakowskiego koła PZN, a kilka miesięcy później, z pomocą Edwarda Sendora oraz Władysława Zarębskiego założył koło w Wieliczce.