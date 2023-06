Wieliczka. Wakacje z Kopalnią Soli, Zamkiem Żupnym, górniczą modą, tajemnicami i historią

Oto szczegóły Rodzinnego Lata w Muzeum:

30.06 i 25.08 - W dawnej Wieliczce, spacer po mieście Wieliczka to nie tylko kopalnia soli, ale żywe, pełne zabytków miasto. Zajęcia będą nietypowym spacerem jej ulicami, podróżą w czasie i przestrzeni. Poszukując ukrytych wskazówek i kierując się nimi oraz korzystając z map z różnych epok, uczestnicy poznają znane i mniej znane fakty dotyczące historii miasta Wieliczka. W przypadku niesprzyjającej aury, spacer odbędzie się z pomocą prezentacji multimedialnej, map ukazujących Wieliczkę zmieniającą się poprzez wieki, a także różnych gier, quizów czy konkursów.

28.06 i 23.08 - Historia zapisana w legendach, Zamek Żupny Legendy to piękne opowieści o ciekawych ludziach, interesujących miejscach i wspaniałych wydarzeniach z przeszłości. W trakcie spotkania uczestnicy usłyszą historie związane z kopalniami i podziemnymi skarbami. Poznają patronkę górników solnych księżną Kingę i Ducha Skarbnika. Rozwiążą różne zadania, ułożą puzzle i wykonają pracę plastyczną.

4.07 i 28.08 - Morze soli, Muzeum w kopalni

Spotkanie odkryje tajemnice morza mioceńskiego, które dało Wieliczce sól. Potrzeba będzie dużej dawki wyobraźni, bo to morze nie istnieje. Zachowały się jednak obiekty, które o nim przekazują różne informacje. Uczestnicy spróbują wyobrazić sobie jak wyglądało morze, jego okolica i kto je zamieszkiwał, ponadto rozwiążą ciekawe zadania, a na koniec wykonają pracę plastyczną.

5.07 i 29.08 - Górnicza moda, Zamek Żupny

Co było modne na stołach w XVIII wieku? Jakimi przedmiotami starano się zadziwić i wzbudzić zachwyt wśród gości? Czy dziś również damy się oczarować górniczym pejzażom i scenkom przedstawionym na delikatnych przedmiotach? Na warsztatach przeniesiemy się w świat porcelany i górnictwa. Poznamy również przedmioty użytkowe, które dziś są już mało znane.

6.07 i 30.08 - Górniku- czas do pracy! Muzeum w kopalni

Zajęcia zostaną prowadzone w formie zabawy, dzięki której dzieci będą mogły wcielić się w rolę górnika i na własnej skórze odczuć trudy pracy pod ziemią! Uczestnicy otrzymają ekwipunek. W trakcie zajęć poznają realia pracy w kopalni, wykonają ciekawe zadania jak choćby urobią sól kilofem, po czym załadują go i przygotują do transportu na targ.