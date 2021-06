Wielka Wieś. Dzieci ruszyły na bieżnie i skocznie. Rozpoczęły się zajęcia z elementami lekkoatletyki

Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej. Ruszamy! Kto w obwarzanku najsprawniej usuwa kopciuchy, a komu idzie gorzej? Pierwsze zastawienie!

Startuje Liga Antysmogowa, wspólne przedsięwzięcie Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Polskiego Alarmu Smogowego. W jej ramach obywatele z wszystkich małopolskich gmin będą ze sobą rywalizować w bardzo prostej konkurencji: likwidacji kopciuchów. Liczy się tempo, w jakim każda społeczność wymienia stare trujące kotły na czyste źródła energii. Chodzi o to, by wszyscy mieszkańcy wyrobili się z wymianą do końca 2022 roku, bo w przeciwnym razie będą dalej truć i zaczną płacić kary, nawet po 5 tys. złotych. Na razie tempo wymiany kopciuchów jest słabe lub bardzo słabe. Dziś przyglądamy się czternastu gminom podkrakowskiego obwarzanka. W gminie Kocmyrzów-Luborzyca, która została liderem naszego „zestawienia zero” Ligi Antysmogowej Metropolii Krakowskiej, mieszkańcy wymienili w całym zeszłym roku 419 kopciuchów, a do likwidacji mają jeszcze ok. 2 tys. W gminie Mogilany, ostatniej w „zestawieniu zero”, wymieniono w 2020 r. tylko 95 kotłów, a jest jeszcze 1299 zinwentaryzowanych do likwidacji. I owa inwentaryzacja objęła dotąd zaledwie 39 procent ogółu palenisk! Wszyscy musimy przyspieszyć. Szczęśliwie, są na to wielkie pieniądze. Widzimy także lawinowo rosnące zainteresowanie mieszkańców. Wierzymy w mądrość Małopolan, w tym ludzi z obwarzanka. Wierzą także krakowianie, którzy już zlikwidowali kopciuchy, a są dziś zatruwani przez sąsiadów.