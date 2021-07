Wielka Wieś. Ekodoradcy pomagają mieszkańcom złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Pierwsze konsultacje odbyły się już w poniedziałek 19 lipca 2021 r. dla mieszkańców Modlniczki. Ekodoradcy z Urzędu Gminy podczas rozmów przyjmowali deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tłumaczyli, że to narzędzie wspierające wymianę kopciuchów, mówili o dotacjach na tę wymianę oraz dopłatach do termomodernizacji budynków.

Podczas spotkań z mieszkańcami ekodoradcy przypominali również przepisy wynikające z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Mieszkańcy z zainteresowaniem przychodzili na konsultacje. Samorządowcy zapowiadają kolejne takie spotkania w poszczególnych sołectwach.